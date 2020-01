SEXISME « 20 Minutes » est signataire de cette charte, par laquelle des dizaines de médias s’engagent à informer, sensibiliser et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Une régie de télévision (illustration). — A. GELEBART / 20 MINUTES

51 nouveaux médias s’engagent ce 21 janvier contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, à l’initiative de l’association Pour les Femmes Dans les Médias (PFDM). Cette association, née il y a sept ans, avait réussi à fédérer autour d’elle l’an dernier quelques poids lourds du secteur audiovisuel et presse, tels que les patronnes de France Télévisions et de France Médias Monde, les groupes TF1, Canal+, M6 et et NRJ ou encore le président de Lagardère Active.

Cette année, ce sont des dizaines de nouveaux médias qui prendront eux aussi des engagements, notamment celui d’informer les salariés et salariées sur la définition du harcèlement et les peines encourues, la mise en place d’un dispositif d’écoute, ou encore le partage de bonnes pratiques.

La cérémonie aura lieu au ministère de la Culture, sous l’égide du ministre Franck Riester et en présence des présidentes de l’association PFDM Laurence Bachman et Bouchera Azzouz. 20 Minutes, signataire de cette charte, sera représenté par son président, Frédéric Daruty.