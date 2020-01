Alain Marschall et Olivier Truchot — Jacques BENAROCH/SIPA

L’émission Les Grandes gueules a été interrompue par des manifestants, ce vendredi matin, à Béziers. « Chers auditeurs et chers téléspectateurs, mille excuses. Une manifestation est en cours à Béziers. Des manifestants ont débranché notre car régie. Nous sommes obligés de stopper l’émission », a publié l’équipe de l’émission phare de RMC, délocalisée dans les halles de la sous-préfecture de l’Hérault.

« En raison des agissements d’une cinquantaine de personnes, de tentatives d’intrusion sur le plateau et de la mise en danger de nos équipes techniques et du matériel », le talk-show de RMC a été brutalement interrompu, peu après 10 h, indique l’émission.

En raison des agissements d’une cinquantaine de personnes, de tentatives d’intrusion sur le plateau et de la mise en danger de nos équipes techniques et du materiel, l’émission des #GGRMC a du être interrompue. Mille excuses les amis ! Rendez-vous lundi ! ✌🏽 — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) January 17, 2020

« Ils ont demandé à prendre la parole »

« Les manifestants étaient dehors, ils ont commencé à taper sur les vitres, à utiliser des cornes de brume, rien de bien méchant, raconte à 20 Minutes Mathis, un étudiant en journalisme qui assistait à l’émission. Ils ont débranché la régie, ça a coupé l’antenne. »

Les manifestants, devant le lieu où se trouvait l'émission Les Grandes Gueules - Antoine Caupert

« On connaît la situation sociale du moment et quand on a commencé l’émission ici, à Béziers, un groupe de manifestants est arrivé, explique Alain Marschall, l'un des animateurs de l’émission, à BFM TV.​ C’était plutôt bon enfant. Ils ont demandé à prendre la parole. Seulement, prendre la parole sur un coup de force, ça ne se fait pas. On a proposé à ce que l’un d’entre eux viennent en fin d’émission prendre la parole mais visiblement, ça ne suffisait pas donc la manifestation s’est intensifiée. »

« Bienvenue à Béziers », a ironisé de son côté sur Twitter la section CGT du groupe NextRadioTV, propriétaire de RMC. « Quand les Grandes gueules de RMC refusent de donner la parole aux grévistes, ils la prennent », a écrit Nicolas Cossange, un élu PCF de la région, en publiant une vidéo de la manifestation. L’émission n’a pas repris.