DESSIN Franck Riester a confirmé le lancement de ce projet « pensé et voulu par Georges Wolinski »

La maison du dessin de presse était un projet voulu par Wolinski. — JOEL SAGET / AFP

Le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé ce mardi, au cinquième anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, la création d’une « maison du dessin de presse et du dessin satirique » pour les « valoriser », alors que des « menaces » pèsent sur eux dans le monde.

« Ce projet, pensé et voulu par Georges Wolinski, a pour objectif de concevoir un lieu de rencontres permettant la création, la valorisation et la promotion du dessin de presse et du dessin satirique ainsi que l’accompagnement de ses créateurs », a annoncé le ministre.

« Un lieu de rencontre, de formation et d’exposition »

Franck Riester a demandé à Vincent Monadé​, dont le mandat à la tête du Centre National du Livre (CNL) prendra fin prochainement, de lui présenter avant la fin mai « des propositions permettant à la France de se doter de ce lieu unique et singulier ».

« J’ai la conviction », a-t-il ajouté, « que nous avons besoin d’un lieu de rencontre, de formation et d’exposition dédié au dessin de presse et au dessin satirique comme l’avait souhaité Georges Wolinski », dessinateur de Charlie Hebdo tué lors de l’attentat du 7 janvier 2015.

Plusieurs cérémonies ce mardi

« Fait pour rire et informer, souvent irrévérencieux, le dessin de presse est dans nos sociétés une puissante forme d’expression et de créativité au service de l’indépendance des médias et donc de la vitalité de nos démocraties », a-t-il estimé. M. Riester relève «les menaces récurrentes qui continuent de peser sur les dessinateurs de presse dans le monde, la censure qu’ils subissent ou qu'ils s'imposent ».

Des cérémonies ont eu lieu ce mardi en hommage aux 17 victimes des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l’Hyper Cacher en janvier 2015, point de départ d’une vague d’attentats jihadistes en France. Le 7 janvier 2015, les frères jihadistes Saïd et Chérif Kouachi tuaient 11 personnes, dont Wolinski, au siège parisien du journal satirique.