La radio va bien. Alors, oui, les audiences générales baissent (un peu), il y a des turbulences sérieuses chez certains groupes, Radio France est en grève depuis des jours… Mais vous aimez, toujours, passionnément, la radio. Comment le sait-on ? Parce qu’on vous l’a demandé. Pour la troisième année consécutive, PureMédias, en partenariat avec 20 Minutes, a organisé les Radio Notes 2019. Et au-delà des résultats (on y vient, on y vient), ce qui est marquant, c’est la diversité des goûts des votants. Un très large panel du paysage radiographique est ainsi représenté. Et ça c’est une très belle nouvelle.

Mais comme on n’est pas à l’Ecole de fans non plus, tout le monde n’a pas gagné. RTL en revanche, a bel et bien gagné. Radio généraliste de l’année, la station récolte plusieurs prix grâce à ses émissions vedettes, On refait le monde de Thomas Sotto et Ça peut vous arriver de Julien Courbet. Surtout, RTL peut se consoler d’avoir vu France Inter lui chiper le titre de première radio de France en audience avec le très joli prix de Flavie Flament, « voix » féminine de l’année. Elle arrive devant Anne Roumanoff et Léa Salamé, lauréate en 2018.

NRJ, Radio Musicale de l’année

Du côté de France Inter, il y a aussi plusieurs raisons de se réjouir de ces Radio Notes 2019. A commencer par Nagui, « voix » masculine de l’année. Popopop, d’Antoine de Caunes est aussi l’Emission culturelle de l’année. Surtout, le duo formé par Léa Salamé et Nicolas Demorand est à la tête de la Matinale généraliste de l’année, titre peut-être le plus symbolique.

Un troisième grand gagnant se dégage de ce palmarès : NRJ. Radio musicale de l’année, la station cumule trois autres victoires avec Manu Levy, à la tête de la Matinale musicale de l’année, Miki qui présente l’Emission de libre-antenne musicale de l’année et Sébastien Cauet pour Cauet s’lâche, à nouveau Divertissement de l’année.

Découvrez l’intégralité du palmarès :

Radio généraliste ou thématique de l’année

1. RTL

2. Europe 1

3. France Inter

Radio musicale de l’année

1. NRJ (44,3 %)

2. Nostalgie (12,8 %)

3. Virgin Radio (12,6 %)

Voix féminine des radios généralistes de l’année

1. Flavie Flament – RTL (16,7 %)

2. Anne Roumanoff – Europe 1 (15,5 %)

3. Léa Salamé – France Inter (12,5 %)

Voix masculine des radios généralistes de l’année

1. Nagui – France Inter (17,0 %)

2. Julien Courbet – RTL (12,2 %)

3. Laurent Ruquier – RTL (9,9 %)

Matinale généraliste de l’année

1. « 7-9 Inter » – Nicolas Demorand & Léa Salamé – France Inter (30,0 %)

2. « Bourdin Direct » – Jean-Jacques Bourdin – RMC (28,1 %)

3. « La matinale d’Europe 1 » – Matthieu Belliard – Europe 1 (17,1 %)

Matinale musicale de l’année

1. « Manu dans le 6/9 » – Manu Lévy – NRJ (45,0 %)

2. « Virgin Tonic » – Camille Combal – Virign Radio (19,9 %)

3. « Les matins qui chantent » – Philippe & Sandy – Nostalgie (10,6 %)

Emission de libre-antenne musicale de l’année

1. « Mikl sur NRJ » – Mikl – NRJ (44,7 %)

2. « Radio libre » – Difool – Skyrock (21,1 %)

3. « Marion et les garçons – Le Night Show » – Marion – Fun Radio (20,8 %)

Divertissement de l’année

1. « Cauet s’lâche » – Cauet – NRJ (45,3 %)

2. « Les grosses têtes » – Laurent Ruquier – RTL (10,2 %)

3. « L’équipée sauvage » – Matthieu Noël – Europe 1 (9,1 %)

Emission culturelle de l’année

1. « Popopop » – Antoine de Caunes – France Inter (28,1 %)

2. « Culture/Médias » – Philippe Vandel – Europe 1 (16,1 %)

3. « Musique » – Emilie Mazoyer – Europe 1 (15,7 %)

Emission d’actualité/de débat(s) de l’année

1. « On refait le monde » – Thomas Sotto – RTL (22,8 %)

2. « Les auditeurs ont la parole » – Pascal Praud – RTL (17,3 %)

3. « Le téléphone sonne » – Fabienne Sintès – France Inter (12,1 %)

Emission de récit et histoire(s) de l’année

1. « Hondelatte raconte » – Christophe Hondelatte – Europe 1 (33,1 %)

2. « La curiosité est un vilain défaut » – Thomas Hugues & Sidonie Bonnec – RTL (23,3 %)

3. « Franck Ferrand raconte » – Franck Ferrand – Radio Classique (12,8 %)

Emission de conseil(s) et vie pratique de l’année

1. « Ca peut vous arriver » – Julien Courbet – RTL (44,5 %)

2. « On est fait pour s’entendre » – Flavie Flament – RTL (18,3 %)

3. « La libre-antenne » – Olivier Delacroix – Europe 1 (11,7 %)

Interview matinale de l’année

1. Jean-Jacques Bourdin – RMC (39,0 %)

2. Nicolas Demorand & Léa Salamé – France Inter (28,7 %)

3. Sonia Mabrouk – Europe 1 (15,1 %)

Humoriste de l’année

1. Nicolas Canteloup – Europe 1 (20,3 %)

2. Marc-Antoine Le Bret – RMC (12,5 %)

3. Les Chevaliers du Fiel – France Bleu (11,5 %)