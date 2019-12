L’ignorance, la meilleure des armes ? Voici en tout cas ce que conseille Michelle Obama à Greta Thunberg, la jeune activiste. Sacrée personnalité de l'année par le magazine Time, la Suédoise a reçu hier un sympathique tweet du président américain.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

« Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis de se faire un bon ciné avec un ami. Détends-toi Greta, détends-toi ». Sur ces conseils bienveillants et face aux critiques répétées du président américain, Greta Thunberg a répliqué en changeant la bio de son compte Twitter.

L’activiste a ensuite bénéficié du soutien de l’ancienne première dame, Michelle Obama, qui lui a adressé un message réconfortant.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.