Des journalistes et universitaires travaillent en ce moment au CSA pour lutter contre la désinformation — Joël Saget

Le CSA prend ses nouvelles responsabilités confiées par la loi anti « fake news » au sérieux. Cette loi contre la manipulation de l’information, adoptée fin 2018, vise à endiguer la diffusion de fausses nouvelles ou infox durant les campagnes électorales. Le CSA est chargé de veiller à l’application des règles imposées par cette loi aux plateformes en ligne.

Outre une « équipe projet » montée en interne, l’autorité de régulation a annoncé dans un communiqué la constitution d’un comité d’experts, piloté par Michèle Léridon, l'une des «sages» du CSA et ancienne directrice de l’information de l’Agence France-Presse, où elle avait contribué à développer les activités de l’agence contre la désinformation (ou « fact checking »).

Des journalistes et des universitaires

Ce comité, qui rassemble une vingtaine de professionnels des médias, journalistes, universitaires et autres spécialistes, aura un rôle consultatif et pourra aussi émettre des avis et des recommandations.

Il inclut notamment des personnalités comme le secrétaire général de Reporters sans frontières Christophe Deloire, l’économiste des médias Julia Cagé, l’ancienne dirigeante d’iTELE et RMC Cécilia Ragueneau ou Bruno Patino d’Arte et de l’école de journalisme de Sciences Po.

Il comprend aussi les journalistes Lucas Menget, directeur-adjoint de la rédaction de France Info, et Pauline Talagrand, adjointe au chef des réseaux sociaux et du fact-checking de l’AFP.