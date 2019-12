Justice Le polémiste et la chaîne du groupe TF1 avaient été éplingés par le CSA.

Eric Zemmour à la tribune de la Convention de la Droite, le 28 septembre 2019 à Paris — CORET PHOTOS/SIPA

Son discours lors de la Convention de la Droite​ lui vaudra un passage devant le tribunal correctionnel de Paris. Selon une information de nos confères du Parisien, la justice a convoqué Eric Zemmour en date du 22 janvier 2020, suite à ses propos tenus lors du meeting organisé par des mouvements proches de Marion Maréchal-Le Pen.

Le polémiste révélé par Laurent Ruquier y avait notamment déclaré que « tous nos problèmes aggravés par l’immigration sont aggravés par l’islam », mentionnant également des immigrés « colonisateurs » et une supposée « islamisation de la rue ». Eric Zemmour est poursuivi pour « injures publiques » et « provocation publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence », sur « une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Interventions du CSA

Ce discours avait été diffusé in extenso sur LCI. Saisi par des téléspectateurs, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) avait alors adressé une mise en garde au groupe TF1, propriétaire de la chaîne d’information en continu. L’instance de régulation avait également fait appel dans cette affaire au procureur de la République. C’est suite à cette intervention que le tribunal correctionnel de Paris convoque aujourd’hui Eric Zemmour.

Ce premier passage au tribunal pour 2020 devrait rapidement être suivi d’un second. Le conseiller régional d’Ile-de-France Pierre Serne (Génération. s) a également saisi le procureur de la République fin octobre pour « provocations à la discrimination et à la haine » et « apologie de crimes de guerre ». Deux chefs d’accusations qui concernent des propos tenus par Eric Zemmour sur CNEWS, dans le cadre de son émission « Face à l’info ».

Le polémiste a déjà été condamné par la justice française « pour provocation à la haine religieuse ». Il avait écopé de 3.000 euros d’amende, pour des propos anti-musulmans tenus en septembre 2016.