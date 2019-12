Plusieurs médias donnent des conseils pour se déplacer pendant la grève. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

Plusieurs médias ont lancé des initiatives autour de la grève contre la réforme des retraites, proposant des outils interactifs ou multipliant les conseils très concrets, pour aider le public à faire face aux conséquences de ce mouvement.

Carte interactive pour les covoiturages

La radio RMC a lancé avec la chaîne d’info BFMTV et ses déclinaisons BFM Paris et BFM Lyon (qui font partie comme elle du groupe Altice) un dispositif spécial pour organiser « l’entraide » entre leurs auditeurs et téléspectateurs. RMC et BFM ont publié une carte interactive qui permet aux utilisateurs d’organiser des trajets en covoiturage. Elle s’accompagne d’un groupe Facebook et d’un mot-clé sur les réseaux sociaux pour mettre en relation les internautes à la recherche de solutions de transport ou d’hébergement, ou qui en proposent.

Le tout s’accompagne d’un important dispositif éditorial, avec des conseils pratiques qui seront mis en avant à travers des reportages. Et sur BFM Lyon et BFM Paris, les téléspectateurs pourront réagir en direct, notamment via l’application vidéo Facetime.

« Guide de survie »

De nombreux autres médias, locaux ou nationaux, ont commencé depuis quelques jours à diffuser des conseils pratiques, pour aider les usagers à anticiper les difficultés. D’autant que de nombreux journaux risquent de voir leur parution perturbée jeudi.

Parmi ces initiatives, le quotidien Le Parisien se distingue avec la publication dans son édition du 2 décembre d''un " guide de survie" à la grève. Un dossier de 5 pages, qui fait le tour de toutes les questions que peuvent se poser leurs lecteurs, notamment en matière de mobilité, de garde d’enfants, de télétravail, d’accès aux services de santé…

Mode d’emploi de Vélib'

Pour l’Ile-de-France, le journal évoque en détail les alternatives aux transports en commun, et notamment les applications qui permettent d’éviter les bouchons, trouver où se garer, covoiturer, et propose aussi un « mode d’emploi » de Vélib', le système de vélos en libre service. Le quotidien a même pensé à ses lecteurs moins à l’aise avec les technologies, et leur explique en quelques paragraphes comment télécharger et utiliser une application de véhicules en libre-service ou d’autopartage.

20 Minutes ne fait pas exception à la règle : nous avons fait le point sur le solutions possibles le 5 décembre concernant le travail, l’école ou les transports, notamment en Île-de-France. Des lecteurs et lectrices ont témoigné sur la manière dont ils allaient s’organiser pendant la grève. D’autres articles pratiques sont à venir.