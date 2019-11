Yann Barthès anime «Quotidien» sur TMC. — CHRISTOPHE CHEVALIN

La Une et le dossier de plusieurs pages de Valeurs actuelles, consacré à son émission Quotidien, n’ont visiblement pas plu à Yann Barthès. L’animateur a riposté, ce mercredi, en diffusant gratuitement les pages de l’hebdomadaire conservateur en question, la veille de sa parution.

Une petite revanche personnelle. Le nouveau numéro de Valeurs actuelles, consacré à l’émission de Yann Barthès et intitulé « La tyrannie des bien-pensants », doit sortir ce jeudi matin en kiosque.

Un « délit » et « une atteinte à une œuvre intellectuelle »

Mais le journaliste, visiblement mécontent de l’article, a décidé de riposter en diffusant, ce mercredi, les pages du magazine le concernant sur Instagram et en téléchargement gratuit sur WeTransfer. « Gardez vos 5,50 euros. Demain, n’achetez pas le journal d’extrême droite Valeurs actuelles et lisez GRATOS le dossier bidon qu’il nous consacre dès aujourd’hui. Et vive les bien-pensants. Bisous », a écrit Yann Barthès sur son compte Instagram.

Julien Bellver, chronique de l’émission de TMC, a lui aussi diffusé sur son compte Twitter le dossier, suivi du commentaire suivant : « Notre petit cadeau de Noël ». Le message a été supprimé de son compte depuis.

Valeurs actuelles a aussitôt réagi par la voix de Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction. « Vexée, l’émission Quotidien publie illégalement un dossier de Valeurs gênant pour elle », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter, ajoutant qu’il s’agissait d’un « délit » et d’« une atteinte à une œuvre intellectuelle ».

🔴 Vexée, l'émission @Qofficiel publie illégalement un dossier de Valeurs gênant pour elle.

▶️ Or c'est un délit, une atteinte à une œuvre intellectuelle.

✅ Tout savoir sur les méthodes de l'émission, jeudi en kiosque ou sur : https://t.co/OuyuLnptB2

⬇️⬇️ Avec @geoffroylejeune pic.twitter.com/oxVTJmUQG0 — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) November 20, 2019

L’hebdomadaire a indiqué avoir porté plainte contre Quotidien.