Des exemplaires tout chauds de 20 Minutes sortent de l'imprimerie — C.Follain/20Minutes

La population de Pékin ou de la Côte d’Ivoire… Les lecteurs de 20 Minutes sont près de 23 millions chaque mois, sur l’ensemble de nos supports. Bravo à vous, bravo à nous ! Selon la dernière étude ACPM One Next Global 2019 (entre nous, on l’appelle « l’étude One », c’est plus intime), étude de référence des marques de presse, 20 Minutes est la deuxième des marques de presse juste derrière Le Figaro (24 millions) et devant Le Parisien (22 millions). Le Monde (21,7 millions) et Télé Loisirs (20 millions) complètent le top 5.

On aimerait bien pouvoir vous parler de la progression du nombre de lecteurs mais l’étude One ayant changé sa méthodologie (une sombre histoire de méthodes croisées par interviews et par panel, « pour une mesure hybride plus précise et encore plus robuste »), ça ne rimerait à rien. Mais, en gros, 20 Minutes et ses lecteurs, c’est du costaud.

77 % de lecteurs sur le numérique

Pour entrer un peu dans le détail, on remarque que 77 % d’entre vous, lecteurs de 20 Minutes, nous lisez sur supports numériques, et majoritairement sur mobile. On vous laisse faire le calcul en croix mais ça fait du monde branché sur 20 Minutes sur son téléphone… D’ailleurs, 20 Minutes est la marque d’info numéro 1 pour s’informer en ligne selon le Reuters Digital News Report de 2019, pour mémoire.

Quant au journal papier, aux dernières nouvelles, vous étiez 3,8 millions d’adeptes chaque jour. Pour finir, et même si on aime d’amour nos lectrices et lecteurs à peine majeurs (nous allons nous-mêmes sur nos 18 ans en 2020…) ou celles et ceux carrément au-delà de la cinquantaine, l’étude One montre que 20 Minutes est la marque de presse la plus lue chez les 25-34 ans et les 25-49 ans.