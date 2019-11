76,5% des Français écoutent la radio au moins une fois par jour. — GILE MICHEL/SIPA

Pourquoi les Français et les Françaises écoutent-ils moins la radio ? Les derniers chiffres des audiences radio calculés par Médiamétrie montrent une baisse de l’écoute générale de la radio. Elle reste l’un des médias préférés du pays, mais il n’y a plus « que » 76,5 % des Français qui l’écoutent au moins une fois par jour, rapportent Les Echos. Ils étaient 81 % en 2015.

Les radios musicales, notamment, concurrencées par les plateformes de streaming, ont encore vu leur audience reculer à 36,1 % en audience cumulée, contre 37,8 % il y a un an. Il s’agit d’un point bas sur l’historique des études Médiamétrie.

Et vous, lecteurs et lectrices de 20 Minutes, écoutez-vous la radio ? Si oui, laquelle ? A quelle fréquence ? Si non, pourquoi ? L’avez-vous remplacée par autre chose ?