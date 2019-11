Mediametrie s'attaque à l'audience des podcasts

Les écouteurs Pixel Buds ne sont pour l'instant pas disponibles en France (photo d'illustration). — GOOGLE

Combien d’auditeurs pour un replay d’une émission radio ou un programme de podcast natif ? Jusqu’à présent, il était difficile d’apporter une réponse certaine, la plupart des annonces s’appuyant sur les outils maison de chaque éditeur de contenus. Mediametrie cherche à combler ce manque.

L’institut spécialisé dans la mesure d’audience annonce dans un communiqué le lancement d’un outil de mesure du nombre d’auditeurs, du volume et des heures d’écoute des contenus audio. Il se penchera sur les émissions de radio disponibles en replay et les podcasts natifs.

Des auditeurs équipés

Comme pour la mesure des audiences télé et radio, Médiametrie s’appuiera sur un panel représentatif de la population nationale. Ils sont équipés d’un outil de mesure sur leurs appareils personnels et répondront quotidiennement à des enquêtes. Le panel dédié aux podcasts rassemble 3.000 Français âgés de 13 ans et plus. Les résultats seront publiés chaque mois.

Cette mesure est complémentaire d’eStat Podcast, un outil mis en place par Médiametrie en 2009. Il dénombre quotidiennement les volumes de téléchargements des émissions de podcasts, épisode par épisode.