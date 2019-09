Jean-Luc Mélenchon. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Entre Jean-Luc Mélenchon et Yann Barthès, c’est fini. Si l’on savait déjà que le leader de La France insoumise ne portait pas vraiment les journalistes de Quotidien dans son cœur, leur reprochant notamment de jouer «le jeu de la police politique», il a pris ses distances dimanche, dans une note de blog, comme l’a repéré le Huffington Post.

Une « émission de divertissement »

C’est donc désormais officiel, Jean-Luc Mélenchon ne tolérera plus la présence de Quotidien, une « émission de divertissement ». « Je ne veux plus que cette émission soit accréditée à mes réunions ni à aucun de mes déplacements. Que la police assume sa surveillance avec ses propres moyens ! Attention, le parti médiatique est une composante clé du processus de la guerre judiciaire : il intervient en amont pour déclencher les enquêtes, faire les signalements, harceler l’opinion et les harcèlements et en fin de parcours pour la propagande de mise à mort », écrit-il sur son blog.

Pour rappel, Quotidien avait mis en ligne l’intégralité des images de la perquisition du siège de La France insoumise, qui s’était déroulé le 18 octobre 2018. Alexis Corbière, porte-parole de La France insoumise, avait accusé l’émission d’avoir diffusé un reportage sur cette perquisition dont le montage serait orienté.