Des dépenses liées au besoin accru de sécurité

Depuis le drame qui s’est produit dans les locaux du journal, Charlie Hebdo a dû prendre des mesures supplémentaires en termes de sécurité. Ils sont depuis installés dans des locaux sécurisés et dont l’adresse est gardée secrète. Ils font également appel à une société privée de sécurité et cela, à leurs frais. Faute de réaction de la part du gouvernement, le journal a déjà tiré la sonnette d’alarme en janvier 2018 sans réel succès. Riss, le directeur de la publication, posait publiquement la question de savoir s’il était « normal pour un journal d’un pays démocratique que plus d’un exemplaire sur deux vendus en kiosque finance la sécurité des locaux et des journalistes qui y travaillent ? »

Face à ces revendications, une aide publique devrait être accordée cette année au journal et devrait permettre de couvrir la moitié des 1,5 million de dépenses annuelles liées aux besoins de sécurité.