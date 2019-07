Philippe Vandel parlera à nouveau des médias sur Europe 1. — SOLAL/SIPA

Philippe Vandel reprendra la tranche 9h-11h sur Europe 1 à partir du 26 août, nous apprend Puremédias. Il succédera à Wendy Bouchard, qui présentait « Le tour de la question ». L’ancien journaliste de Canal+ était déjà présent sur cet horaire en 2017-2018 avec « Village Médias », une émission sur les médias diffusée à 9h30 après la matinale de Patrick Cohen. La saison dernière, Philippe Vandel animait la tranche 18h-20h le week-end sur Europe 1.

L’actualité des médias

On ignore encore le nom de sa nouvelle émission, mais elle portera de nouveau sur les médias de 9h à 10h. Selon Puremédias, il traitera « de l’actualité de ce secteur, avec le retour de l’annonce des audiences de la veille et un JT des médias. » Il aura avec lui plusieurs chroniqueurs et recevra des invités chaque jour. De 10h à 11h, Philippe Vandel se penchera sur la culture avec des journalistes d’Europe 1, et abordera aussi bien le théâtre que les séries ou le cinéma.