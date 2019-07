Capture d'écran de messages homophobes publiés sur le site de Nice-Matin le 31 juillet 2019 — Nice-Matin

La rédaction de Nice Matin publie un article ce mercredi pour dénoncer les commentaires haineux, racistes et homophobes sur certaines de leurs publications. Le journal publie chaque semaine -en édition papier et sur les réseaux sociaux- les « mariages du week-end » qui a pour vocation de partager des moments de bonheur et « de faire ce lien au sein de la communauté azuréenne ».

« Sur dix photos d’époux fraîchement mariés, deux concernaient des couples homosexuels, écrit le journal. Il n’en fallait, semble-t-il pas plus, pour que se déverse encore une autre forme de haine, l’homophobie, dans laquelle, notre rédaction, pour qui le respect de chaque être humain est une valeur fondamentale, ne se reconnaît pas davantage ».

« Homophobie archaïque »

Nice Matin a décidé de publier les commentaires les plus virulents accompagnés du nom des auteurs. « Nice-Matin s’attriste, six ans après l’entrée en vigueur de la loi sur le Mariage pour tous, d’avoir à encore dénoncer cette homophobie archaïque », peut-on lire dans l’article. Le journal salue toutefois les internautes qui s’insurgent devant ces commentaires et qui félicitent les jeunes mariés. Il rappelle que l’injure est punie de 12.000 euros d’amende.