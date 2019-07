La liberté de la presse menacée en Grande-Bretagne ? Journalistes et responsables politiques s’en inquiètent ce samedi et se révoltent. Vendredi, la police leur a lancé un avertissement, les accusant de semer le trouble en publier des documents confidentiels.

Le chef adjoint de Scotland Yard, Neil Basu, a ainsi demandé aux « rédacteurs en chef ou éditeurs de médias traditionnels ou sociaux », en clair, quiconque serait en possession de documents gouvernementaux ayant fuité, de ne pas les publier et de les remettre aux autorités.

« La publication de communications ayant fuité, sachant les dégâts qu’elles ont causés ou sont susceptibles de causer, peut constituer un délit pénal », a déclaré Neil Basu dans un communiqué. Ce texte annonçait par ailleurs l’ouverture d’une enquête criminelle sur les fuites dans la presse de câbles diplomatiques peu flatteurs à l'égard du président américain Donald Trump, une affaire qui a provoqué la démission de l'ambassadeur britannique à Washington.

Cette déclaration est « très idiote et peu judicieuse », a réagi l’ancien ministre des Finances, le Conservateur George Osborne, aujourd’hui rédacteur en chef du quotidien Evening Standard, laissant entendre qu’elle aurait été écrite par une personne peu expérimentée.

« Si j’étais le commissaire de la police métropolitaine (de Londres) et que je voulais conserver ma crédibilité et celle de mes troupes, je prendrais vite mes distances de cette déclaration très idiote et peu judicieuse d’un officier subalterne qui ne semble pas très bien comprendre la liberté de la presse », a tweeté George Osborne.

If I were the Metropolitan Police Commissioner, and I wanted to maintain my credibility and the credibility of my force, I would quickly distance myself from this very stupid and ill-advised statement from a junior officer who doesn’t appear to understand much about press freedom https://t.co/k9cYzKrcox