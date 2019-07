L'acteur Philippe Lellouche remplace Maïtena Biraben sur RMC

Philippe Lellouche au volant de la version française de «Top Gear» sur RMC Découverte. — RMC DECOUVERTE TOP GEAR/Visual Press Agency

Vendredi dernier, Maïtena Biraben a fait ses adieux aux auditeurs de RMC. L’animatrice était aux commandes de M comme Maïtena de 15h à 16h depuis deux saisons, elle avait pris la suite de Roselyne Bachelot. La station n’a pas perdu de temps et lui a déjà trouvé un remplaçant pour la rentrée. Car oui, il s’agit d’un homme et même d'un acteur : Philippe Lellouche. Le Figaro révèle qu’Énora Malagré, Nathalie Levy et Bertrand Chameroy ont également passé des essais, mais la direction de RMC leur a préféré le comédien.

« Je ne vais pas me faire que des amis »

« Le programme s’appellera Lellouche à l’affiche sur RMC, révèle le premier concerné, toujours au Figaro. On va essayer de ricaner de l’info. Aujourd’hui, on vit dans une époque, où des informations non essentielles font polémiques. On va donc réapprendre à en rire. A mon avis, je ne vais pas me faire que des amis. » Il sera bien sûr entouré de chroniqueurs : Rémy Barret de l’équipe d’Eric Brunet sur RMC, Philippe Cura, vu dans Caméra Café, et Julie Brochu, collaboratrice de Cauet pendant dix ans.

Ce n’est pas la première fois que Philippe Lellouche se prête à l’exercice de l’animation, puisqu’il présente Top Gear France sur RMC Découverte. Il annonce aussi continuer le théâtre et le cinéma.