STOPPEZ LES ROTATIVES Selon une enquête de l’institut d’études Harris Interactive, le site et l’appli d’actu « 20 Minutes » sont les plus fréquentés, devant « Le Monde », BFMTV ou Google Actualités

La nouvelle appli «20 Minutes» sous toutes les coutures. — 20 Minutes

Oh tiens ! L’institut d’études marketing et de sondages d’opinion Harris Interactive vient de publier ses classements 2019 sur les sites et applis préférés des internautes français, et 20 Minutes arrive en tête de la catégorie « Actualités » à la fois pour son site et pour son appli. Sur les 13.701 votants, visiteurs réguliers de sites ou d’applications d’actualités, 8,9 % ont voté pour le site Internet de 20 Minutes, devant Le Monde (8,2 %), Google Actualités (8,1 %) ou encore BFMTV (5,7 %).

Devant Google Actualités

Idem pour l’application mobile avec 8,9 % des votes pour 20 Minutes, devant BFMTV et Google Actualités (6,6 % tous les deux). Ces résultats sont issus de l’édition de printemps 2019 de l’enquête NetObserver, le baromètre de l’UX par Harris Interactive.

Parmi les autres catégories, Marmiton s’impose en « Cuisine » pour le site et l’appli, 01net.com pour les sites « Hight-tech », Doctissimo pour les sites « Santé », L’Equipe pour les sites « Sport » ou encore le Crédit Agricole pour les applis « Banque ». Tous les résultats et la méthodologie sont disponibles sur le site de Harris Interactive.