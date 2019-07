Meghan Markle à Sandringham — John Rainford/WENN/Royals_Xmas_Day_ch

Au top. Quelques jours après le baptême de son fils Archie, la princesse de Sussex, Meghan Markle, vient de recevoir une offre d’emploi pour le moins difficile à refuser. En effet, l’épouse du prince Harry serait en pourparlers avec le célèbre magazine de mode Vogue. Mais pas pour donner son avis sur les tendances vestimentaires…

Meghan Markle ‘in talks with Vogue’ over launching a monthly column to promote her charity work https://t.co/eLYOhNKwX1 pic.twitter.com/hAy0sb4KEr — usatodaypost (@usatodaypost2) July 8, 2019

Ainsi, la papesse de la mode, Anna Wintour herself, aurait proposé à Meghan Markle d’écrire pour les éditions américaines et britanniques du magazine à la renommée planétaire. La princesse, qui a refusé dernièrement de faire la couverture de Vogue, serait en charge de la rédaction, chaque mois, d’un édito. Dans celui-ci, Meghan Markle parlerait de ses activités associatives et caritatives. Une tribune de choix pour la princesse, très engagée notamment sur la question des femmes.