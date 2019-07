Carla Bruni et Nicolas Sarkozy en 2018 — Europa Press/Cordon

Pluie de commentaires et de moqueries sur les réseaux sociaux hier à propos de la Une du nouveau numéro de Paris Match. On y voit Nicolas Sarkozy apparaître plus grand que son épouse Carla Bruni. Une image impossible pour les internautes…

L'hebdomadaire s'est défendu ce matin d’avoir retouché sa photo en une où l’on voit l’ancien président Nicolas Sarkozy apparaître plus grand que son épouse Carla Bruni, expliquant qu’elle se tenait sur une marche en contrebas.

Une question de marche

« Nicolas Sarkozy n’a pas été retouché pour apparaître plus grand que Carla Bruni sur la Une de Paris Match cette semaine », a indiqué l’hebdomadaire dans un communiqué publié sur son site Internet.



« Certains ont trouvé étonnant de voir Nicolas Sarkozy plus grand que son épouse Carla Bruni », reconnaît Paris Match qui raconte que lors de la séance, organisée fin juin, le couple a été photographié à plusieurs endroits, chez eux à Paris, « notamment sur les marches situées à l’extérieur » de leur domicile.



« Nicolas Sarkozy se trouvait, sur l’image qui a été choisie pour la couverture, sur une marche plus haute que celle de son épouse », explique l’hebdomadaire.