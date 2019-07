Laurent Guimier, en mai 2018. — Bertrand GUAY / AFP

Une année et puis s’en va. Laurent Guimier, le vice-PDG d’Europe 1, nommé il y a un an par le groupe Lagardère pour tenter d’enrayer l'effondrement des audiences de la station, a jeté l’éponge ce mardi. Il a annoncé son départ alors que la radio a touché de nouveaux plus bas durant la saison 2018-2019.

Le dirigeant, qui avait succédé à Frédéric Schlesinger, un autre transfuge de Radio France, et qui avait placé Nikos Aliagas à la tête de la matinale d’Europe 1, a confirmé son départ sur Twitter, après l’avoir annoncé en interne.

aujourd’hui, je dis au revoir et merci aux équipes d’@Europe1, @RFMFrance, @VirginRadiofr, ainsi qu'à vous les auditeurs que j’aime tant. Ensemble, nous avons vécu 13 mois extraordinairement intenses. A très bientôt, et #vivelaradio ! — Laurent Guimier 🎙 (@laurentguimier) July 2, 2019

« Ensemble, nous avons vécu 13 mois extraordinairement intenses », a-t-il écrit après avoir remercié les équipes des antennes et les auditeurs.