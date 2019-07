Marc-Olivier Fogiel confirme qu'il ne fera plus d'antenne

Marc-Olivier Fogiel en marge du tournage de l'émission «Livres & Vous» de Public Sénat dont il était l'invité en décembre 2018. — Eric Frotier de Bagneux / Capa Pictures pour Public Sénat

Ce lundi, Marc-Olivier Fogiel prend officiellement ses fonctions de directeur général de BFMTV. Le journaliste, qui a animé sa dernière émission sur RTL la semaine passée, a confirmé, dans une interview accordée à Pure Médias, qu’il œuvrera désormais en coulisses.

« Casser les rythmes »

« Quand on tourne une page, il faut le faire franchement et sans la moindre ambiguïté. Pour moi, c’était une évidence que je ne ferai plus d’antenne. Même si j’ai adoré ces moments en première ligne, ça ne représente pas un sacrifice énorme, assure-t-il. Durant mon expérience de producteur, j’ai pris beaucoup de plaisir à accompagner les autres. C’est aussi ce que j’ai fait dans mon parcours professionnel à RTL ces dernières années. Une grosse partie de mon boulot était hors antenne. »

Concernant ses nouvelles responsabilités, Marc-Olivier Fogiel se contente d’affirmer que « à la rentrée, doucement mais dans la continuité, les formats vont évoluer dans l’offre éditoriale ». « Il y a plein de petites choses, au quotidien, qui vont venir casser les rythmes » ajoute-t-il en précisant que l’idée est « d’amener des choses différentes tout en étant parfaitement dans l’ADN de BFMTV, celui de chaîne info de référence. »