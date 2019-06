Christophe, on t'a reconnu ! — France 5

De L’Express au rap, il n’y a qu’une écharpe… L’éditorialiste s’est lâché dans un rap à l’occasion des 10 ans de l’émission de France 5 animée par Anne-Elisabeth Lemoine, diffusée ce vendredi 21 juin.

Dans un rap, à la plume aiguisée, le journaliste et comédien, a célébré l’animatrice. « Service public c’est la grosse teuf, ici le boss, c’est une meuf » scande-t-il face caméra, casquette légèrement has been pour être trop cool et lunettes de soleil ridiculement grandes.

Une bien longue minute

La mélopée recherchée ne s’arrête pas là malheureusement, le MC rend hommage aux autres chroniqueurs présents à la table d’Anne-Elisabeth : Pierre Lescure, Maxime Switek (attention ne vous imaginez pas une rime en -ec, trop difficile à trouver pour l’instant), Patrick Cohen.

La vidéo d’une minute au flow ephadisé a bien gêné les twittos et a directement été reprise par le compte@MalaiseTV. Pourtant, Christophe Barbier n’en était pas à son premier coup de grâce : tentative de rap (déjà) sur RMC, tentative du backpack kid, cette danse ingénieuse où les bras alternent l’avant et l’arrière, tentative de reprise de Djadja d'Aya Nakamura.