Bilal Hassani lors de l'Eurovision 2019 à Tel Aviv en mai 2019. — Ariel Schalit/AP/SIPA

Pour la troisième année consécutive, l’Association des Journalistes LGBT (AJL) a organisé la cérémonie des Out d’or, qui célèbre la visibilité des personnes LGBTI dans les médias. Parmi les grands gagnants de cette cérémonie, le chanteur Bilal Hassani, représentant de la France lors de l'Eurovision 2019, a été élu personnalité de l’année. Emu, l’artiste de 19 ans a déclaré que « gagner un prix comme ça si tôt dans [sa] vie et dans [sa] carrière est extrêmement impressionnant et très gratifiant » avant d’ajouter qu’il « reste encore beaucoup de choses à faire. Je passe à la radio. Je passe à la télévision. On m’utilise dans plein de médias "Regardez c’est bon, il y a un homo avec une perruque tout est réglé, tout va mieux". C’est faux ! »

L’Equipe, France Culture, France Bleu…

Autre moment fort, lorsque le journal L’Equipe a gagné le prix de la rédaction engagée pour sa une, en mai 2019, présentant deux joueurs de waterpolo gays en train de s’embrasser dans le cadre d’un dossier sur la lutte contre l'homophobie dans le sport. Le média avait reçu des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux et une polémique était née après qu’un kiosquier avait refusé de vendre le magazine.

Parmi les autres lauréats et lauréates, le média en ligne libanais Raseef22 a reçu le prix de la presse étrangère, la rugbywoman transgenre Alexia Cerenys celui du sport, Perrine Kervran (France Culture) celui du documentaire, Coralie Moreau (France Bleu Normandie) celui de l’enquête-reportage et Jennifer Padjemi (Binge Audio) celui du podcast. Le prix du coup d’éclat artistique a été remis à la fois à la musicienne Léonie Pernet et à la saison 3 de la série Skam France.