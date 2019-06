POLEMIQUE Daniel Riolo et Jérôme Rothen reviennent ce lundi sur RMC. Les deux animateurs avaient été suspendus de l’antenne après leurs propos sexistes sur l’affaire Neymar

Daniel Riolo sur RMC Sport. — Twitter/@AfterRMC

Le groupe RMC annonce dans un communiqué publié ce mercredi, le retour à l’antenne du journaliste Daniel Riolo et de l’ancien joueur Jérôme Rothen. Ils reprendront L’After foot sur RMC Sport dès lundi prochain. Une reprise saluée par l’un des commentateurs sportifs de RMC, Gilbert Brisbois.

Lundi 10 juin, le groupe RMC avait mis à l’écart du programme les deux animateurs, mais aussi des Grandes gueules pour Daniel Riolo.

Le communiqué rappelle également que « RMC Sport a fermement condamné les propos tenus par le journaliste Daniel Riolo et le consultant Jérôme Rothen ». Puis la chaîne conclut : « RMC Sport continuera d’être particulièrement vigilante à la maîtrise de ses antennes ».

Dérapage en direct

En pleine émission, les deux chroniqueurs avaient tenu des propos sexistes à l’encontre de la femme accusant Neymar de viol. « J’ai pas pu m’empêcher de penser un truc un peu con. Mais la nana, tu l’as vue, la nana ? Tu fais venir une nana du Brésil… Je m’attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral. Je suis vachement déçu. » Jérôme Rothen avait lui comparé le physique de l’accusatrice « à la deuxième division » de football.

Largement signalés par les réseaux sociaux, les propos avaient aussi été dénoncés au CSA par Marlène Schiappa la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Je pense à toutes les femmes qui hésitent à dénoncer / porter plainte après avoir été violées ou agressées sexuellement & qui craignent ce type de remarques.



☎️ 3919

👩🏽‍💻https://t.co/hASwB6eMnu https://t.co/j8PzKCoPi0 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) June 9, 2019

La polémique enfle et les excuses tombent : « Évidemment, on n’imaginait pas choquer et évidemment il n’y avait aucun mauvais sous-entendu. C’était juste mauvais » concède Daniel Riolo.