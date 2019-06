79 printemps, une longue carrière sur RTL, et une nouvelle expérience professionnelle : la rédaction de BFM TV, « première chaîne d’info de France ». Alain Duhamel rejoint son ancien collègue de RTL, Marc-Olivier Fogiel, nommé directeur général du canal 15 de la TNT.

Les deux hommes collaborent depuis 2013, année durant laquelle Alain Duhamel a été écarté de la matinale de la station rouge. Marc-O l’accueillera alors dans sa tranche info du soir (animée par Thomas Sotto à la rentrée).

La collaboration se poursuivra à BFM TV donc, comme l’annonce Alain Duhamel sur son compte Twitter.

Je suis heureux de rejoindre BFM TV à la rentrée. C’est un défi passionnant de tenter d’apporter du recul à l’information la plus rapide et la plus réactive de toutes. L’idée de me confronter chaque soir, sur le plateau de @19HRuthElkrief à 1 partenaire différent est stimulante.