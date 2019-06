L'édition internationale du New York Times ne comportera plus de dessins politiques dès le 1er juillet — Richard B. Levine/NEWSCOM/SIPA

Pour l’édition nationale – donc seulement diffusée aux Etats-Unis – le New York Times avait déjà cessé la publication de dessins politiques depuis plusieurs années. L’édition internationale devrait lui emboîter le pas dès le 1er juillet.

En cause, la publication en avril dernier d’un croquis jugé antisémite par grand nombre de lecteurs. On pouvait y voir Donald Trump, aveugle, kippa sur la tête, traînant en laisse un chien, avec pour visage, celui du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Autre détail, le collier du chien arbore l’étoile de David. S’en suit, un tollé sur la toile, puis des excuses du journal, via Twitter et dans ses colonnes.

We apologize for the anti-Semitic cartoon we published. Here’s our statement. pic.twitter.com/nifZahutpO — New York Times Opinion (@nytopinion) April 28, 2019

Les excuses n’ont pas suffi

Malgré les excuses, la polémique ne s’est pas calmée… Quelques jours plus tard, le directeur de la publication A.G. Sulzberger décide de lancer une procédure disciplinaire contre le responsable d’édition qui avait choisi la caricature du dessinateur Antonio Moreira Antunes.

Il avait également décidé de ne plus utiliser de caricatures proposées par une société extérieure, d’où provenait la caricature controversée.

Inquiétude des caricaturistes

Pour Patrick Chappatte, l’un des dessinateurs vedette du New York Times, la décision annoncée lundi est directement liée à cette affaire, a-t-il expliqué sur son site. « Ces dernières années, certains des meilleurs dessinateurs de presse aux Etats-Unis (…) ont perdu leur travail parce que leurs éditeurs les trouvaient trop critiques envers (Donald) Trump », a-t-il poursuivi. Peut-être devrions-nous commencer à nous inquiéter. Et nous rebeller. Les dessinateurs de presse sont nés avec la démocratie et lorsque les libertés sont menacées, ils le sont aussi. »

Le responsable de la rubrique éditoriale du New York Times James Bennet a indiqué sur Twitter que le quotidien souhaitait continuer à travailler à l’avenir avec Patrick Chappatte et avec Heng Kim Song, son autre dessinateur vedette, sur d’autres formats.