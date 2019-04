Marc-Olivier Fogiel. — Jacques BENAROCH/SIPA

Gros bouleversement dans le monde des médias. Marc-Olivier Fogiel deviendra le nouveau directeur général de BFMTV à compter de début juillet 2019, ont annoncé mercredi le groupe Altice et la chaîne dans un communiqué. Il succède ainsi à Hervé Beroud.

« En tournant la page de l’antenne, je serai à 100 % aux côtés des équipes », explique dans ce communiqué le journaliste de 49 ans, qui anime depuis sept ans une émission en fin d’après-midi sur la radio RTL.

« Un 3e chapitre professionnel »

« C’est avec une vraie émotion que j’ai annoncé à la rédaction de RTL ma décision à la rentrée prochaine de tenter un nouveau challenge en prenant la direction de BFMTV », a expliqué Marc-Olivier Fogiel sur Twitter, ajoutant, « vivre dans cette rédaction a été un plaisir quotidien immense. Après ces années de production et de télévision, ces 11 ans de radio, je suis enthousiaste à l’idée d’aborder un 3e chapitre professionnel… »

Pour Alain Weill, président directeur général de Altice France (le groupe auquel appartient la chaîne d’info en continu), « l’arrivée de Marc-Olivier, remarquable journaliste, à la tête de BFMTV symbolise notre volonté d’écrire la prochaine page de l’histoire de la première chaîne d’info de France. Marc-Olivier aura pour mission de poursuivre le développement de BFMTV et apportera à la chaîne sa grande expérience, sa rigueur, sa vision de l’information, son sens aigu des responsabilités et ses qualités managériales. »

Thomas Sotto débarque sur RTL

Du côté de RTL, c’est Thomas Sotto qui succédera à Marc-Olivier Fogiel sur la tranche RTL Soir de 18 à 20 heures. « Je me réjouis de l’arrivée de Thomas Sotto, un grand professionnel, a affirmé dans un communiqué Christopher Baldelli, vice président du groupe M6 en charge des radios et de l’information. Et nous sommes fiers qu’il ait accepté de renforcer à la rentrée notre offre éditoriale déjà très riche. Il retrouve ainsi le groupe M6 où il avait présenté Capital de 2011 à 2014. Je remercie chaleureusement Marc-Olivier Fogiel pour sa grande contribution au succès de RTL Soir, au cours de ces 7 dernières saisons. »