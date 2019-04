JUSTICE Dany Boon a déposé plainte contre le site Médiapart pour « vol », « atteinte au secret des correspondances », « violation du secret professionnel » et « recel »

L'acteur Dany Boon à Beverly Hills le 27 avril 2017. — AFP

Une image auto revendiquée de «patriote fiscal» qu’une enquête avait terni. Le journaliste d’investigation Fabrice Arfi de Médiapart a révélé ce jeudi que Dany Boon avait déposé plainte contre le site d’Edwy Plene pour « vol », « atteinte au secret des correspondances », « violation du secret professionnel » et « recel », et non pas pour diffamation.

« Dany Boon n’a qu’un objectif : trouver nos sources »

« En choisissant délibérément de contourner le droit de la presse pour poursuivre Mediapart de délits tels que le “vol” ou l’”atteinte au secret des correspondances”, Dany Boon n’a qu’un objectif : trouver nos sources », estime Fabrice Arfi.

Cette plainte fait suite à la publication le 23 janvier d’une enquête-vidéo portant sur des faits présumés d’optimisation fiscal. Rien d’illégal, le site d’investigation dévoilait que l’humoriste et réalisateur de Bienvenue chez les Ch’tis ne payait pas l’intégralité de ses impôts dans l’Hexagone et multipliait les résidences fiscales à l’étranger, notamment aux Royaume-Uni, pour être moins taxé.