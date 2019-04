L'émotion collective devant la Cathédrale Notre-Dame de Paris en feu le 15 avril 2019. — HOUPLINE/SIPA

C’est un drame national qui a marqué les esprits bien au-delà de nos frontières, lundi soir lorsque les combles de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ont pris feu. Devant cet évènement historique, le monde semble s’être arrêté. Des larmes, des visages sidérés, des prières et des flammes ; ce sont les images qui circulaient à la télévision, sur les réseaux sociaux, et à la Une des journaux mardi matin.

Si les journaux télévisés ont d’urgence consacré des éditions spéciales à l’événement toute la soirée, la presse lui a consacré de très nombreuses et émouvantes Unes et les internautes leurs plus touchants tweets.

la Une du 16/04/19 de Libération - Libération

En pleine page de cette Une du journal Libération figure le moment le plus symbolique et saisissant de la catastrophe : la flèche de la cathédrale en train de céder aux flammes. La photographie est sombre, presque en noir et blanc, le seul élément venant la colorer est le feu. Quant au jeu de mots « Notre drame », on le retrouve sur de nombreuses autres Unes, comme celles de l’Echo, L’indépendant, Nice-Matin, Var-Matin, le Courrier Picard…

Une de L'indépendant du 16/04/19 - L'indépendant

Une du 16/04/19 du journal La Marseillaise - La Marseillaise

EMOTION MONDIALE

Mais les journaux français ne sont pas les seuls à pleurer la cathédrale célébrée par Victor Hugo. En 2018, la Cathédrale de Notre-Dame de Paris comptait plus de 14 millions de visiteurs. C’est le lieu le plus visité de France et même d’Europe.

De la Belgique aux Etats-Unis en passant par l’Allemagne, l’Angleterre ou encore l’Espagne, les journaux du monde entier font de cette tragédie un sujet primordial, et pour certains le rattache à la semaine sainte.

La Une du 16/04/19 du Guardian - The Guardian

Le Guardian lui consacre sa Une ainsi qu’un reportage de 9 pages.

Une du Times du 16/04/19 - The Times

Une du New-York Times - NY times