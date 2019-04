Stéphane Plaza dans «TPMP» sur C8 — CAPTURE C8 / TWITTER

Stéphane Plaza n’est plus un cœur à prendre. Invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste mercredi soir sur C8, le célèbre animateur et agent immobilier s’est confié en direct dans l’émission. « Je suis bien, pas sur le marché, tout va bien », a lancé l’animateur à « Baba » avant d’en dire un peu plus sur sa vie privée.

« Je pense que je vais aller au mariage »

« Je suis très bien, bien accompagné, a-t-il souri alors que les chroniqueurs se sont mis à applaudir. Je suis tellement bien accompagné que je ne regarde plus les menus à côté, ça ne m’intéresse plus du tout. Je pense que je vais aller au mariage », a-t-il annoncé.

Stéphane Plaza est arrivé sixième au classement général (20,1 %) des animateurs préférés des téléspectateurs français. Il est le favori des 18-34 ans, qui l’ont élu avec 24 % de voix devant Denis Brogniart (22,1 %) et Karine Le Marchand (21,8 %).