Après le décès d'Agnès Varda, seule représentante féminine de la Nouvelle vague, dans la nuit de jeudi à vendredi, les radios et les télévisions ont bousculé leurs programmations pour rendre hommage à la cinéaste.

Arte, qui a coproduit bon nombre de ses documentaires dont le dernier en date Varda par Agnès, diffuse ce documentaire en deux parties ce vendredi soir à 22h35. Dimanche matin à 9h30, ce sera le film emblématique de la Nouvelle Vague Cléo de 5 à 7 puis lundi, à 13h35, Sans toit, ni loi, qui valut à Sandrine Bonnaire le César de la meilleure actrice.

🎞 @ARTEfr et @Francetele rendent hommage à #AgnèsVarda dès ce soir et dans les jours qui viennent, avec une programmation spécifique et pensée en complémentarité. #CléoDe5à7 #SansToitNiLoi #Varda #JacquotDeNantes #AudiovisuelPublic #Cinéma Le détail ➡ https://t.co/1JRPBRcMbY pic.twitter.com/14pdoVSHtp

De nombreux autres programmes sont mis à disposition sur le site d’Arte. Sur Canal + Cinéma et MyCanal, les téléspectateurs pourront retrouver vendredi à 20h50 le documentaire qu’elle a réalisé avec le street artiste JR Visages, villages. France Télévisions diffusera notamment lundi soir sur France 5 son film Jacquot de Nantes, qui raconte l’enfance de son compagnon, le réalisateur Jacques Demy.

🔵📽France Télévisions et ARTE, et à travers eux l’audiovisuel public, rendent hommage à #AgnesVarda, femme cinéaste et personnalité culturelle majeure française à travers une programmation spécifique et harmonisée.



→ https://t.co/jAwLW8AIDU#AudiovisuelPublic #NotreTélé pic.twitter.com/hQGTTetvhG