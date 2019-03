Selon un sondage, 53% des Français pensent que le mouvement des «Gilets jaunes» a mal été couvert par les médias. — UGO AMEZ/SIPA

Une couverture médiatique très critiquée. Selon une étude Viavoice* réalisée pour les 12e Assises internationales du journalisme de Tours (en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du dimanche et Radio France), 53 % des Français pensent que le mouvement des «gilets jaunes» a mal été couvert par les médias.

La raison de ce mécontentement ? Selon cette étude, plus d’un Français sur deux estiment que les médias « n’ont montré que certains aspects du mouvement et n’ont pas donné la parole à tous ». « Ce sont des avis très contrastés qui varient en fonction de l’origine géographique et ou de la catégorie socioprofessionnelle. Dans les milieux ruraux, la critique envers les médias est plus vive qu’en région parisienne ou chez les cadres », a précisé Jérôme Bouvier, président des Assises, rapporte France 24.

Des avis très contrastés

Les critiques aussi sont relativement contrastées. Comme l’explique le site francetvinfo.fr, 35 % des sondés « pensent que la parole a été donnée davantage au gouvernement et à la majorité présidentielle », quand 18 % des sondés « considèrent que la parole a été plus donnée de manière générale aux "gilets jaunes" ». Selon l’étude, 34 % estiment que la parole donnée a été équilibrée.

Enfin, 77 % jugent inadmissible qu’on puisse s’en prendre physiquement à des journalistes et 72 % pensent que certains politiques ont une part de responsabilité dans la violence à l’encontre des médias.

*Cette étude a été réalisée du 11 au 18 février auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française adulte, constitué selon la méthode des quotas.