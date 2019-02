Un kiosque à journaux parisien. — ALLILI MOURAD/SIPA

Mardi, le collectif Ras-la-plume a publié une tribune dans le quotidien Libération.

Signée par 1.500 personnes ce jeudi, elle défend les droits des journalistes pigistes.

En effet, ces journalistes estiment que leurs conditions de travail se dégradent et veulent alerter le grand public à ce sujet.

Mardi, nos confrères de Libération publiaient la tribune d’une centaine de journalistes indépendants. Ils appellent les médias à « respecter la loi ». « Nous, journalistes pigistes, ne sommes ni des forçats de l’info, ni la variable d’ajustement des médias. » Vous n’avez jamais entendu parler de ce type de journalistes ? On vous les présente.

"Pigiste depuis un an,j'ai effectué 2 mois de reportage en Irak en octobre 2018. J'ai rédigé des articles pour 4 médias différents,dont le 1er rendu début novembre. Je n'ai jusqu'à ce jour été payé que par 1média en février,alors que 6 de mes articles ont été publiés" #raslaplume — Ras la plume (@raslaplume) February 4, 2019

« En deux mots, un pigiste, c’est un journaliste comme tous les autres, mais qui n’est pas rattaché à une rédaction en particulier, explique Jean Berthelot de la Glétais, pigiste de 41 ans et président du club de la presse de Bordeaux. En général, il travaille à distance et engage des frais personnels pour des reportages. Il propose des sujets à des rédactions, parfois les rédactions lui proposent des sujets. La particularité, c’est qu’il est salarié en fonction du nombre de jours travaillés ou du volume produit. » Un statut à part entière aujourd’hui menacé.

« Les pigistes sont les premiers concernés lorsqu’il faut réduite la voilure »

La faute à qui ? « On est dans un secteur en crise, ça n’est un secret pour personne, ajoute le journaliste indépendant. Et les pigistes sont les premiers concernés lorsqu’il faut réduire la voilure. » Les rédactions ont moins recours à ces journalistes hors les murs, et quand elles y ont recours, font parfois fi des règles. « Le gros danger depuis plusieurs années, c’est qu’un certain nombre de rédactions proposent de payer en droits d’auteur ou en factures, ce qui est illégal. Et c’est proposé même par des grandes rédactions et des médias publics. »

Le collectif Ras-la-plume s’est monté à partir « d’un ras-le-bol de nos conditions de travail, racontent deux de ses représentantes. On est plutôt jeunes dans le collectif, même s’il y a aussi des gens qui ont beaucoup d’expérience dans le journalisme, et parlons de la défense de nos droits. » Avec le soutien de l’association Profession Pigiste et des syndicats signataires, ses membres ont donc rédigé une tribune « pour sensibiliser le grand public sur nos conditions de travail dans ce contexte de défiance envers les médias. »

« On grignote tout le temps des petits trucs »

Ce jeudi, 1.500 personnes avaient signé la pétition accompagnant cette tribune. Parmi elles, Elodie, 29 ans, qui « en a marre de courir après les gens pour être payée Et ceux après lesquels j’ai couru, ils ne font plus appel à moi maintenant à cause de ça. » Elle ajoute : « On grignote tout le temps des petits trucs, comme faire des photos gratuitement en plus de l’article. On bosse comme des dingues pour ne pas être payés à la hauteur de notre travail. On est obligés d’avoir des activités complémentaires pour vivre. C’est violent de se dire qu’on est obligées d’avoir un boulot alimentaire pour pouvoir survivre. »

"Je suis pigiste régulière à la journée pour un quotidien national. Un jour,le journal n’a plus besoin de moi : je l’apprends en réalisant que je ne figure plus sur le planning. On me rappelle 4 mois plus tard : “tu serais dispo entre le 24 décembre et le 2 janvier ?” #raslaplume — Ras la plume (@raslaplume) February 7, 2019

« Travailler à la pige est devenu pour beaucoup synonyme de précarité, alors que ça n’est pas le cas de tout le monde. Moi j’ai choisi de le faire et de le rester, précise Jean Berthelot de la Glétais. J’ai suffisamment d’expérience et de collaborations pour refuser les conditions de rémunérations illégales. Mais les jeunes ont le sentiment de ne pas avoir le choix, et c’est souvent justifié. »

« Le respect de nos droits pour êtres payés en salaires »

Ils demandent donc le « respect de nos droits pour être payés en salaires, la revalorisation des tarifs et une plus juste adaptation au temps de travail nécessaire, rappellent les représentantes du collectif. Les tarifs ne sont pas adaptés au temps de travail nécessaire pour les articles demandés et il faudrait que nous arrêtions de courir après les rédactions pour être payés. Ça nous précarise énormément. Les tarifs sont si bas que nos collègues en arrêt maladie ou enceintes ont un mal fou à savoir s’ils ont droit à une indemnité journalière alors qu’ils ont cotisé. »

Quand la rédaction d'un magazine connu te demande si elle peut te payer en auto-entrepreneur #raslaplume #vismaviedepigiste pic.twitter.com/Y8wtMC46ej — Ras la plume (@raslaplume) February 3, 2019

« Les prix stagnent alors que grâce à nous (dessinateurs, journalistes reporters d’images des grandes chaînes de télé, photographes, correspondants à l’étranger, éditeurs…), les rédactions font un travail formidable, ajoutent les représentantes du collectif. Il y a des prix Albert Londres parmi nous. » « La précarité des pigistes, c’est dommage, parce que ça peut être un vrai choix et un vrai confort, une vraie sécurité, estime Jean Berthelot de la Glétais. Quand on multiplie les collaborations, en perdre une, ce n’est pas si grave. Quand on travaille pour un seul journal, si ça ferme, on est plus mal. »