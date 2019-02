Illustration TF1. — Michel Euler/AP/SIPA

TF1 s’attaque aux fake news. Dans une interview accordée au Journal du dimanche, Thierry Thuillier, le directeur de l’information du groupe, a annoncé la création d’une rubrique de « fact-checking » dans le JT de 20 Heures de la chaîne, afin de « démonter les mécanismes » des fausses informations.

« Décrypter le parcours d’une rumeur »

Dans le contexte de la crise des « Gilets jaunes » et « face à la défiance des citoyens », explique le JDD, TF1 a décidé de lancer cette nouvelle rubrique dans son JT de 20 Heures du samedi, à partir de la semaine prochaine. « En collaboration avec l’AFP, elle s’appellera "Factuel" et décryptera le parcours d’une rumeur, d’une fausse info. Nous en démonterons les mécanismes », précise-t-il, ajoutant « nos rédactions sont des armes anti-fake news ». Comme l’explique le journal, la chaîne a décidé de mettre plus de moyens sur l’éducation aux médias.