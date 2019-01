Les deux journalistes de «Quotidien» ont été libérés

SOULAGEMENT Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été libérés, annonce «Quotidien»...

Des manifestations antigouvernementales qui ont secoué le Venezuela — FEDERICO PARRA / AFP

Les deux journalistes français arrêtés mardi au Venezuela ont été libérés. « Heureux de vous annoncer que Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été libérés et seront bientôt de retour à Paris », peut-on lire sur le compte Twitter officiel de l’émission de TMC, relayé par les services de presse du groupe TF1.

Les deux reporters de l’émission du journaliste et animateur Yann Barthès​ avaient été arrêté ce mardi par les autorités vénézuéliennes, alors qu’ils filmaient le bâtiment présidentiel au moment où ils ont été interpellés, selon des sources diplomatiques. « Nous exigeons leur libération et mettons tout en œuvre pour l’obtenir dans les plus brefs délais », avait déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay en milieu de journée.