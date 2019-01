Après l’incendie criminel, France Bleu Isère reçoit de nombreux soutiens

Les locaux dévastés de l'antenne de France Bleu Isère. — Twitter/France Bleu Isère

Les locaux de France Bleu Isère à Grenoble ont été ravagés par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les journalistes sur leur site. Alors que l’enquête s’oriente vers une piste criminelle, les journalistes de France Bleu Isère ont reçu de nombreux soutiens, via les réseaux sociaux.

Le soutien de toute la Maison Ronde

Tout mon soutien aux équipes de @bleu_isere suite à l’incendie qui a détruit cette nuit les locaux de la radio. — Sibyle Veil (@SibyleVeil) January 28, 2019

Mes premières pensées et mon soutien vont aux équipes de @bleu_isere . L’ensemble de @francebleu est sous le choc de cet événement dramatique. https://t.co/sdPm7W3VU8 — J-E Casalta (@jecasalta) January 28, 2019

La Maison Ronde est sous le choc. Les équipes de France Bleu Isère ont reçu le soutien de leur hiérarchie Sibyle Veil, la PDG de Radio France, de Jean-Emmanuel Casalta, le directeur de France Bleu, mais aussi des collègues de Radio France comme Laurence Bloch, la directrice de France Inter ou encore de la journaliste Léa Salamé

Tout notre soutien à l'équipe de @bleu_isere après cet incendie dans les locaux de la radio https://t.co/Ee68mTW8Of — Radio France (@radiofrance) January 28, 2019

Pensées pour toutes les équipes de France Bleu Isère et solidarité totale des équipes de France Inter . — Laurence Bloch (@LaurenceBloch) January 28, 2019

Les auditeurs de France Bleu ont tenu à témoigner de leur solidarité avec les équipes.

#MERCI Depuis ce matin, vous êtes nombreux à nous témoigner votre solidarité après l'incendie de la radio, merci de tout cœur pour vos messages ! https://t.co/Twsrl2WCEL #Grenoble #FranceBleuIsere pic.twitter.com/r80FIjThPN — France Bleu Isère (@bleu_isere) January 28, 2019

La classe politique indignée

Le ministre de la culture Franck Riester n’a pas manqué d’apporter son soutien aux équipes de la station de radio, ajoutant que « Cet acte odieux doit être sévèrement puni ».

Ce matin, les auditeurs de @bleu_isere sont privés de radio. Soutien total à toute l’équipe aujourd’hui empêchée d’informer et de divertir comme elle le fait chaque jour. Cet acte odieux doit être sévèrement puni ! https://t.co/qS5gh11gfj — Franck Riester (@franckriester) January 28, 2019

Le maire de Grenoble Eric Piolle a tenu a manifesté sa « colère » et son « indignation ».

Colère et indignation.Tout mon soutien aux équipes de France @bleu_isere, dont les locaux ont été ravagés par un incendie criminel dans la nuit. — Éric Piolle (@EricPiolle) January 28, 2019

La Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson assure que « Tous les moyens seront mis en œuvre par l’État pour retrouver les causes - et le cas échéant les responsables - de cet incendie ».