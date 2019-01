Camille Combal animera son premier «Qui veut gagner des millions ?», samedi soir. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Bientôt la première pour Camille Combal. L’animateur de Danse avec les Stars, ancien trublion de TPMP, animera l’émission Qui veut gagner des millions ?, samedi soir, en lieu et place de Jean-Pierre Foucault. Une véritable ascension pour cet ancien animateur radio désormais bien installé sur TF1, qu’il a rejoint à la rentrée dernière.

L’animateur de 37 ans est surtout connu pour avoir secondé Cyril Hanouna dans TPMP, pendant six ans. Il est aussi passé par Fun Radio, Virgin Radio et Europe 1 entre 2006 et 2014.

En mai 2018, il a finalement annoncé son départ de C8, pour rejoindre TF1 et l’émission Danse avec les stars qu’il anime aux côtés de Karine Ferri. Il devrait également présenter Carpool Karaoke adaptation de l’émission américaine.