« On voit la haine monter. » Depuis le début du mouvement des « Gilets jaunes », les violences contre les journalistes se multiplient. Les reporters qui travaillent pour des chaînes d’actualité en continu comme BFMTV ou CNews sont les principales cibles des manifestants et sont désormais régulièrement accompagnés d’agents de protection sur le terrain. Deux d’entre eux se sont confiés au micro de FranceInfo.

« Les agressions verbales deviennent des agressions physiques. Il serait plus facile pour nous que les “gilets jaunes” comprennent qu’ils ont besoin des équipes de télévision et des journalistes pour leurs revendications », explique un ancien officier de l’armée israélienne de 59 ans. L’observation, l’anticipation et la dissuasion sont les maîtres mots de leur travail.

VIDÉO @paris_normandie. Une équipe de journalistes de la chaîne @LCI ciblée par des manifestants à #Rouen. Les deux journalistes étaient accompagnés de deux agents de sécurité, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital.

Les journalistes victimes des manifestants et des forces de l’ordre

« La raison pour laquelle il est important pour les journalistes d’avoir de la protection, c’est qu’ils se situent entre deux feux : vous avez d’un côté les forces de l’ordre et de l’autre les manifestant », explique un agent de 28 ans, avec plus de dix ans d’expérience dans la protection.

« Notre mission c’est d’agir comme une caméra, d’analyser de part et d’autre, de voir quels sont nos points de fuite si besoin est. On est là pour accompagner et aider les journalistes dans le cadre de leur travail. Il est important qu’ils soient présents sur le terrain car ils sont au cœur de l’événement. »