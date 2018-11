Photos dénudées de Karine Ferri dans «TPMP»: TF1 saisit le CSA pour «harcèlement moral»

L'animatrice Karine Ferri. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

La guerre entre TF1 et Cyril Hanouna continue. Jeudi, la chaîne a annoncé qu’elle avait saisi le CSA aux côtés de Karine Ferri après la diffusion de photos dénudées de l’animatrice dans Touche Pas à Mon Poste mercredi. Le communiqué dénonce « une campagne de dénigrement et de harcèlement moral que la direction de Canal ne peut ignorer » et précise que la coanimatrice de Danse avec les stars a adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne.

Mercredi, TPMP a diffusé une demi-douzaine de photos dénudées (et très légèrement censurées) de Karine Ferri parues dans Playboy en février 2005, à l’époque de sa participation au Bachelor. Ces clichés ont récemment refait surface sur plusieurs sites people belges. Est-ce que ça peut lui poser des problèmes pour la présentation de Danse avec les stars ? », demande Cyril Hanouna.

Pour TF1, sa Némésis a franchi la ligne rouge. Le communiqué accuse l’émission d’avoir dévoilé « des photos de jeunesse, privées, dont l’exploitation publique à l’insu de Karine Ferri avait donné lieu à une condamnation du titre à l’époque, ainsi qu’à une interdiction de diffusion. »

« Ils n’ont qu’un but : tuer TPMP »

Cyril Hanouna a réagi en plateau, jeudi : « Quand on crie au loup à chaque fois, à un moment, on n’a plus peur. C’est pas possible de faire un communiqué comme ça pour un épiphénomène. TPMP les dérange, TPMP marche très très bien encore, et de mieux en mieux cette saison, et ils n’ont qu’un seul but, c’est tuer TPMP ».

.@Cyrilhanouna répond à TF1 après la publication d'un communiqué de presse de la chaîne qui accuse #TPMP "d'intimider ou harceler ses animateurs" pic.twitter.com/eXd5xcmLCT — TPMP (@TPMP) November 1, 2018

L’animateur n’en démord pas, « dès qu’on fait un petit truc, ils saisissent le CSA pour pouvoir accumuler les plaintes contre nous et pour pouvoir arrêter la diffusion de TPMP. » Le feuilleton peut continuer.