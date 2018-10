Consentement sexuel: Un sondage de Fun Radio suscite la polémique

POLEMIQUE Mardi, l’émission « Lovin’Fun » a lancé un sondage plus que douteux sur Twitter…

De la prévention ? Mardi, l’équipe de Lovin'Fun, une émission sur Fun Radio, a posté un drôle de sondage sur Twitter. « Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l’amour quand elle dort. Vous trouvez ça normal ? », était-il écrit dans un tweet supprimé depuis, invitant les twittos à se positionner pour ou contre. Un sondage qui a très vite suscité une polémique, les internautes, ainsi que Marlène Schiappa, rappelant à la radio qu’il s’agissait ni plus ni moins d’un viol.

« Ce que vous décrivez est un viol, a tweeté la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Définition juridique : pénétration obtenue sous la menace, la contrainte ou la surprise. Ce serait bien de le dire à vos auditeurs & auditrices ! »

Si Charlotte a d’autres d’autres questions @leplanning est là pour elle. pic.twitter.com/sN5iMCQXxU — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 25, 2018

Comme Marlène Schiappa, de nombreux internautes et des associations ont été choqués par le sondage.

Bonjour @funradio_fr on va vous aider à être plus clair « Charlotte ne supporte pas d’être violée la nuit, est-ce normal ? » À votre service ! pic.twitter.com/iY7hwaGcxD — Le Groupe F (@LeGroupe_F) October 25, 2018

Donc @funradio_fr a retiré son tweet faisant l'apologie du viol conjugal (oui, mettre ainsi un crime en discussion, c'est en faire l'apologie). Maintenant

- un retour sur cette émission, et l'accompagnement de la victime

- des excuses

- des sanctions. @csaudiovisuel pic.twitter.com/vLavr7UeUb — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) October 25, 2018

Non c'est pas normal, c'est illégal et ça me fait vomir d'entendre ce genre de débat sur des sujets où il ne devrait pas en avoir. Le viol c'est illégal, même entre conjoint. @funradio_fr https://t.co/nL9YaD91sT — Baptiste Jacquiau (@eSirius38) October 25, 2018

« Une opération de prévention »

Mercredi, Fun Radio a fini par réagir devant ce tollé. « Nous avons justement abordé ce sujet. Ce n’est pas parce qu’on est en couple que nos corps sont à la disposition de l’autre !! Le consentement est nécessaire, même dans une relation amoureuse ! D’autant plus lorsque la personne dort, et n’est pas en mesure de dire NON », a tweeté la radio.

Madame La Ministre @MarleneSchiappa : c’est ce que nous avons fait sur l’antenne et sur nos réseaux sociaux @funradio_fr pic.twitter.com/8XaOj5Y3hE — Lovin'Fun (@Lovinfun) October 25, 2018

Contacté par l'Express, Fun Radio a affirmé « qu’il s’agissait d’une opération de prévention réalisée en partenariat avec Onsexprime.fr (un site du gouvernement dédié à la sexualité pour les adolescents, précise le site). Le tweet se voulait provocateur pour justement faire réagir à l’antenne et sensibiliser le public et les auditeurs sur ce qu’est un viol. Ce n’est en aucun cas une liberté éditoriale de Fun Radio. »