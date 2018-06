Sommet Trump-Kim: Un ventilateur USB offert aux journalistes soupçonné de contenir un logiciel espion

Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-Un se sont rencontrés mardi 12 juin à Singapour lors d’un sommet historique entre les deux pays. Une rencontre à laquelle sont venus assister des journalistes du monde entier. Tous sans exception ont reçu un kit de bienvenue. A l’intérieur, un mini-ventilateur USB potentiellement dangereux, révèle BFMTV.

Il fait partie du kit offert aux journalistes dès leur arrivée au sommet de Singapour : une bouteille d’eau, un éventail et un mini-ventilateur USB. Pour faire de l’air frais, il suffit de le brancher sur un ordinateur. Idéal pour se rafraîchir alors que la température frise les 34 degrés.

Oui mais… Il n’est jamais recommandé de brancher des clés USB inconnues, qui peuvent contenir un logiciel malveillant capable d’infecter un ordinateur ou de récupérer des données personnelles. Dans un message posté sur Twitter, le journaliste Barton Gellman, journaliste américain, trois fois récompensé par le prix Pulitzer, à l’origine des révélations sur l'affaire Snowden, déconseille d’utiliser la clé.

So, um, summit journalists. Do not plug this in. Do not keep it. Drop it in a public trash can or send it to your friendly neighborhood security researcher. Call any computer science department and donate it for a class exercise. I’d be glad to take one off your hands, btw. https://t.co/vz8xjUIjVz