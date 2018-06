Disparition de France 4: «Je suis dégoûtée pour mes enfants»

La série d'animation «Zafari» est diffusée sur France 4. — ZAFARI HODLING LTD

Ce lundi, la ministre de la Culture a annoncé la disparition de France 4 de la TNT dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public.

20 Minutes a lancé un appel a témoignages pour demander aux internautes ce qu'ils apprécient sur France 4 et s'ils allaient regretter la chaîne.

Une grande partie de la programmation de France 4 s'adresse au jeune public.

Les jours de France 4 sur le petit écran sont comptés. La ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé ce lundi la fin de la diffusion hertzienne de la chaîne et n’a pas précisé si son contenu serait ou non diffusé ailleurs. C’est là l’un des principaux points de la réforme de l’audiovisuel public censée se concrétiser dans les mois à venir.

« Madame la ministre ne doit pas avoir de télévision chez elle pour faire un changement aussi stupide », s’énerve Rémi V. qui a répondu à l’appel à témoignages de 20 Minutes. Il serait particulièrement déçu de ne plus pouvoir regarder Doctor Who dont il est fan. La série de science-fiction britannique fait « partie intégrante [du] quotidien » d’Olivier H. depuis 2009. « C’est parce qu’elle consacre des épisodes sur des événements importants que j’ai décidé de me lancer dans des études d’histoire à l’université », écrit ce Réunionnais.

Le chœur de mécontents le plus bruyant est celui des parents désabusés. France Télévisions devra recentrer son offre jeune public sur ses supports numériques. « Je suis vraiment dégoûtée pour mes enfants ! Tous leurs dessins animés préférés sont sur France 4 et en raison de leur bas âge, ils ne vont pas sur l’ordinateur », se désole Clémence R. La chaîne est un repère dans la journée du fils d’H.B. : « Il a 3 ans, tous les midis et tous les soirs en sortant de l’école il regarde ses dessins animés préférés. Sans elle, on va devoir payer pour accéder à d’autres chaînes. C’est décevant. »

« Alléluia ! Adieu matchs de rugby du vendredi soir ! »

Une saison au zoo, l’un des programmes phares de l’antenne a aussi ses aficionados. « J’adore cette émission : des jeunes motivés qui s’occupent d’animaux, c’est mieux que des jeunes décérébrés, à moitié à poil, qui se prélassent au bord d’une piscine », s’emporte Olivier P. en faisant référence à certaines téléréalités de la TNT. Nathalie G. laisse entendre une autre voix parmi les commentaires reçus : « Moins d’enfants devant la télé à regarder des dessins animés, ça ne fera pas de mal… Les parents n’ont qu’à privilégier les livres et le sport. »

Le sport, justement, était l’un des points forts de la chaîne au logo violet. « France 4 diffuse quelques rencontres telles que le Tournoi des VI Nations féminin, le Tournoi U20 ou, comme actuellement, des matchs du Championnat du monde des U20. Je n’ai pas et je n’aurai jamais de chaîne payante pour regarder un match de rugby », prévient le passionné de ballon ovale au pseudo évocateur de Rugbyman51. Sur ce créneau, le malheur des uns fait le bonheur des autres, à limage de Julie L. qui se réjouit : « Alléluia ! Adieu matchs de rugby du vendredi soir ! » A moins qu’une chaîne sports ne s’installe sur le canal 14, celui de France 4, amené à se libérer…