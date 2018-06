Appel à témoignages: Pourquoi regardez-vous France 4 et France Ô?

La journaliste Nella Bipat présente notamment le magazine «Investigatiôns» sur France Ô. — Philippe Leroux/ FTV

Cela sent le grand chambardement à France Télévisions. Ce lundi, la ministre de la Culture Françoise Nyssen dévoile ses propositions de réforme de l’audiovisuel public. D’après les rumeurs, France 4 et France Ô seraient particulièrement sur la sellette. La première pourrais fusionner avec France 5 ou basculer vers le numérique et la seconde pourrait disparaître.

En tant que téléspectateur ou téléspectatrice, ces perspectives vous inquiètent-elles ou vous plongent-elles dans un puits d’indifférence ? Avez-vous mal à votre redevance ? Quels programmes diffusés sur ces chaînes appréciez-vous particulièrement ?

Faites-nous part de vos réactions en commentaire ou en envoyant votre témoignage à contribution@20minutes.fr