Europe 1: «Bonjour la France», l’émission de Daphné Bürki, ne reviendra pas à la rentrée

L'animatrice Daphné Bürki. — SOLAL/SIPA

Un petit tour et puis s’en va. Après une seule et unique saison, Bonjour la France, l’émission de Daphné Bürki sur Europe 1, ne connaîtra pas de suite. L’animatrice l’a annoncé elle-même sur son compte Twitter ce jeudi.

« Malgré des résultats d’audience extrêmement prometteurs tout au long de la saison, l’émission Bonjour la France que l’on avait imaginée avec l’ancienne équipe dirigeante d’Europe 1 ne sera pas reconduite à la rentrée », a écrit Daphné Bürki.

Un arrêt définitif

Depuis un an, elle animait cette émission, aux côtés de Bertrand Chameroy ou encore d’Ariel Wizman. « En donnant la parole aux auditeurs sur de nombreux sujets de société et en invitant des artistes, on avait tissé un lien de plus en plus fort avec vous », ajoute-elle.

Elle explique également qu’une autre case horaire a été envisagée, mais qu’elle n’était pas compatible avec ses autres engagements à la télévision. Depuis la rentrée dernière, l’animatrice présente Je t’aime etc., un talk-show sur l’amour, tous les après-midi du lundi au vendredi sur France 2.