«ONPC»: Laurent Ruquier ne veut pas d’un journaliste à la place de Yann Moix

«On n'est pas couché» présenté par Laurent Ruquier sur France 2. Illustration. — Groupe France Télévisions France 2

Le duo de choc Moix-Angot ne sévira plus sur France 2 la saison prochaine. Après trois ans de service sur On n’est pas couché, Yann Moix s’apprête à laisser sa place à quelqu’un d’autre. Laurent Ruquier s’est confié à Télé 2 Semaines [ses propos ont été relayés par Puremedias ce lundi] sur le futur de son talk-show et sur le profil de la personne qui reprendra le fauteuil de son chroniqueur vedette.

« Je veux quelqu’un qui affirme ses opinions »

« Un homme, une femme… Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas un ou une journaliste », lâche-t-il. « Je veux quelqu’un qui affirme ses opinions, plus qu’un journaliste à qui l’on demande une certaine neutralité. C’est ce qui fait que ce programme plaît ou déplaît. On n’est pas couché est une émission d’opinion. »

L’animateur invoque la règle des trois saisons pour expliquer le départ de Yann Moix avant de préciser qu'il «a d’autres projets, notamment cinématographiques. De toute façon, il ne serait pas resté ». De son côté, Christine Angot, dont les sorties font régulièrement polémique, ne devrait pas bouger. « Dans mon esprit, elle reste. Dans le sien, aussi. Je suis satisfait et ravi de ce qu’elle fait dans l’émission. Et elle a l’air de s’amuser », précise-t-il. Le mystère reste entier.

>> A lire aussi : Derrière Christine Angot, chroniqueuse chez Laurent Ruquier, il y a une artiste