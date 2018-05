Marseille-Atletico: Le PDG de «La Provence» démissionne après un scandale de faux billets pour la finale

Le siège de La Provence. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Le PDG de La Provence Jean-Christophe Serfati a présenté sa démission à Bernard Tapie, le propriétaire du journal, annonce Le Figaro. Cette démission intervient après les révélations de Marsactu et Le Canard enchaîné.

Selon eux, le journal a acheté une centaine de places pour la finale de la Ligue Europa entre l'OM et l'Atletico Madrid via une agence non agrée par l’UEFA, dans le but de les offrir mais surtout de les vendre dans des packs comprenant des pages de publicité dans le journal. Une pratique formellement interdite par l’UEFA.

Franz Olivier Gisbert assure l’intérim

Beaucoup des personnes invitées ou qui avaient acheté ces packs n’ont finalement pas pu accéder au stade. « Jean-Christophe Serfati a eu l’imprudence de se lancer dans une opération sans se préoccuper des règles. Ce n’est pas un drame mais c’est dommage », explique Bernard Tapie au Figaro.

Franz Olivier Gisbert, directeur éditorial, assure l’intérim.