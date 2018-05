Guy Lagache, nommé numéro 2 de Radio France

Guy Lagache Lors de la Soiree Anniversaire des 30 Ans de Canal+ au Palais de Tokyo en 2014. — PJB/SIPA

Le journaliste Guy Lagache, l’ex-présentateur de Capital sur M6, a été nommé directeur délégué aux antennes de Radio France, où il va succéder à Laurent Guimier qui a pris la tête d’Europe 1, a annoncé le groupe public ce mercredi dans un communiqué.

Il prendra ses fonctions le 25 juin et sera chargé de superviser et coordonner les différentes stations et réseaux du groupe (France Inter, France Culture, Franceinfo, France Bleu, FIP et Mouv') et de définir la « stratégie éditoriale » du groupe radiophonique.

Sa nomination est la première décision stratégique prise par la nouvelle PDG du groupe public, Sibyle Veil, qui a remplacé en avril Mathieu Gallet après sa révocation par le CSA.