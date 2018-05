Laurent Guimier prend la tête d'Europe 1

Laurent Guimier va devenir vice-président directeur général d'Europe 1. — IBO/SIPA

La nouvelle devrait être officialisée par communiqué de presse ce mercredi soir. Laurent Guimier, ex-directeur délégué aux antennes et aux contenus Radio France, va remplacer Frédéric Schlesinger en tant que vice-président directeur général d’Europe 1, ainsi que de Virgin et de RFM, les deux radios musicales du groupe Lagardère.

Arrivé il y a moins d’un an pour redresser Europe 1, Frédéric Schlesinger paie de nouvelles baisses d'audience : après avoir touché un plancher historique en fin d’année 2017 avec 6,6 % d’audience cumulée et perdu 900.000 auditeurs en deux saisons, la radio du groupe Lagardère est remontée à 6,8 % lors de la dernière vague Médiamétrie portant sur janvier-mars 2018 contre 7,7 % un an auparavant.

Patrick Cohen devrait être remplacé par Nikos Aliagas

Patrick Cohen, débauché de Radio France par Arnaud Lagardère il y a moins d’un an pour animer la matinale, devrait être remercié. Nikos Aliagas, animateur sur Europe 1 et TF1, et Maxime Switek, animateur sur Europe 1 et chroniqueur sur France 5, sont pressentis pour le remplacer. Les noms de Sonia Mabrouk, qui a une émission sur Europe 1 et sur CNews, ainsi que Laurent Bazin, qui assure la tranche du soir sur la station, circulent également.

Ancien d’Europe 1, Laurent Guimier a pris les manettes de Franceinfo en 2014 et a transformé la station publique en média global en développant le numérique et la vidéo. Il devrait appliquer la même stratégie pour relancer Europe 1. Il référera directement à Arnaud Lagardère, qui a pris la présidence de la radio il y a un an.